アニメ映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』より、トムとジェリーがフル3DCGでスクリーンを駆け回る予告編と、生き生きとした表情満載の場面カットが解禁された。【動画】ケンカするほど世界を救う！『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』予告編シリーズ初の全編フルCGアニメーションで描かれる本作は、ふたりが時空を超えて未知なる世界へと迷い込む、かつてないスケールのアドベンチャー。圧倒的な映像美と、