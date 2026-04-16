本拠地メッツ戦米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でメッツと戦っている。先発マウンドに立った大谷翔平投手はこの試合DHを兼ねず、投手に専念。13日（同14日）の試合で右肩付近に受けた死球の影響で、このような出場形態は2021年以来5年ぶりとなる。3回にはメッツが誇るスーパースター、フランシスコ・リンドーア内野手と11球に及ぶ熱戦。空振り三振に奪った後の2人の表情が話題を呼んでいる。熱い戦いを