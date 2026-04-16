第98回米国アカデミー賞（R）長編アニメーション映画賞ノミネートの快挙を成し遂げ、アヌシー最高賞、アニー賞、ヨーロッパ映画賞、セザール賞ほか名だたる映画賞を席巻したアニメ映画『ARCO／アルコ』より、本編映像が初解禁された。【動画】虹色の少年アルコと少女イリスが大量のロボットたちに追いかけられる！ハラハラドキドキの本編映像ナタリー・ポートマンが製作総指揮を務め、CHANELが協賛に名乗りを上げ、気鋭NEON