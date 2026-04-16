本木雅弘が主演を務める黒沢清監督の最新作『黒牢城（こくろうじょう）』より、人物相関図、謎が深まるキャラクターカットが解禁。城内で起こる連続怪事件の概要を追った“黒牢城の5つの謎”解説映像も到着した。【写真】本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、宮舘涼太ら、『黒牢城』キャラクターカットギャラリー本作は、城という密室で起きる殺人と連続する怪事件の謎に、城主と囚われの天才軍師が挑む戦国心理ミステリー。原作