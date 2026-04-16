サッカー日本代表の森保一監督らを育て、Ｊリーグ広島の総監督を務めた今西和男さんが１６日死去した。クラブが発表した。享年８５歳。クラブは公式サイトで「サンフレッチェ広島の初代総監督である今西和男さんが、４月１６日にご逝去（享年８５歳）されました。サンフレッチェ広島の基盤と、育成型クラブの土台を築き上げ、クラブのために多大なるご尽力をいただきました。ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げますとともに