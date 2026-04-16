「日本一の育成型クラブ」というDNAを刻んだ広島創設の立役者サンフレッチェ広島は4月16日、初代総監督を務めた今西和男氏が同日に逝去したと発表した。享年85歳。広島の基盤と育成型クラブの土台を築いた功労者である。今西氏は1941年、広島市出身。東洋工業（マツダ）でDFとして活躍し、日本代表にも選出された。82年にサッカー部の再建を託され現場復帰すると、ハンス・オフト氏を招聘するなど改革を断行。Jリーグ参入とク