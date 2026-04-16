巨人は１６日、甲子園で阪神戦に臨む。１４日は今季初の甲子園で逆転勝利。甲子園での阪神戦は昨年から９試合連続１点差と接戦が続いている。予告先発は巨人が田中将大投手、阪神がルーカス投手と発表されている。ともに雨天中止となった前日１５日からスライドとなる。相手先発のルーカスは今季２登板で０勝１敗、防御率４・６６。１日のＤｅＮＡ戦で初回に３失点、８日のヤクルト戦で初回に１失点と、ともに立ち上がりに