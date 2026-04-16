お姉ちゃんにヘアピンで遊ばれる弟の様子が可愛すぎるとSNSで話題になっている。 【写真】されるがまま…仲良しのお姉ちゃんと 投稿に写っているのは、頭いっぱいにヘアピンをつけられた男の子の姿。最初は一つだったヘアピンが、これもあれもと増えていき、気づけば頭中がカラフルなピンでびっしりに。 当の本人に嫌がる様子はなく、むしろ楽しんでいるかのような姿に、思わず頬がゆるんでしまう。撮影された当時の状況につい