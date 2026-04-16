タレントのRIKACO（60）が14日、自身のインスタグラムを更新。モッコウバラが満開を迎えた、華やかな自宅の様子を動画で公開した。【動画】「南仏みたい」満開のモッコウバラに包まれた、RIKACOの豪華な自宅玄関RIKACOは「うちのモッコウバラが全開 嬉しい」とつづり、ハートの絵文字を添えて投稿。動画には、黄色い花をたっぷりと咲かせたモッコウバラの様子が捉えられており、アーチの下を歩く姿や、花に寄り添った笑顔のア