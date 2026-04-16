朝井リョウ氏の作家生活15周年記念作品『イン・ザ・メガチャーチ』が「2026年本屋大賞」受賞後に急上昇。16日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、本作初の1位を獲得するとともに、ジャンル別「文芸書」でも8週ぶり通算4度目の1位に返り咲いた。【動画】“本離れ”が進む現代に言及した朝井リョウ氏週間売上は3.6万部、累積売上は22.6万部となった。本作は発売直後の2025年9月15日付「オリコン週間BOOKランキ