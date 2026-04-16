アメリカから大麻由来の違法成分が含まれた製品を密輸入したとして、福岡県警がサントリーホールディングスの元会長・新浪剛史氏を書類送検したことが分かりました。麻薬取締法違反の疑いで書類送検されたのは、サントリーホールディングスの元会長・新浪剛史氏です。捜査関係者によりますと、新浪氏は去年8月、アメリカ在住の女性と共謀し、大麻由来の違法成分「THC」が含まれた製品をアメリカから密輸入した疑いです。密輸に絡ん