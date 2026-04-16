中国のことし1月から3月までの実質GDP＝国内総生産の伸び率が発表され、5.0％のプラスとなりました。中国政府が発表したことし1月から3月までの実質GDPの成長率は、去年の同じ時期と比べプラス5.0％となりました。3Dプリンターやロボットなどの工業生産が好調で、6.1％の伸びとなった一方、百貨店やスーパーなど小売の売上高は2.4％増にとどまり、消費の低迷が顕著になっています。また、不動産開発投資が、マイナス11.2％と大幅な