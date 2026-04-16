【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】写真といえばデジタルが全盛の中、専用フィルムに画像をプリントして楽しむアナログ写真が人気を博している。その最先端を走り続けるのが「instax」シリーズだ。＊＊＊1998年の発売以来、国内外で累計1億台の売り上げを超えるのが、富士フイルムのインスタントフォトシステム、instax“チェキ”シリーズだ。「現在は世界100カ国以上で展開し、コロナ禍による影響で一時的な需