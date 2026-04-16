日比谷公園にれのき広場で「ベルギービールウェークエンド2026日比谷」が開催される。日程は2026年4月16日から19日までの4日間。ビール、フード、そしてジャズバンドの演奏と、ベルギーを満喫できる充実のイベントだ。83種ものベルギービールが登場、オリジナルグラスがかわいい！2026年で2度目となる日比谷公園にれのき広場での「ベルギービールウェークエンド2026日比谷」の開催。日比谷や有楽町から徒歩圏内というアクセスの良