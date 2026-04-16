マンチェスター・ユナイテッドに所属するイングランド代表DFハリー・マグワイアに追加の出場停止処分が下された。15日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。マグワイアは3月20日に行われたプレミアリーグ第31節のボーンマス戦（△2−2）に先発出場していたが、78分に決定機阻止によってPKを与えると同時にレッドカードが提示され、一発退場となり、今月13日に行われた第32節のリーズ戦（●1−2）は出場停止となっていた。