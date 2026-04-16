現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグの準々決勝第２レグで、伊藤洋輝（ベンチ入りも出番なし）が所属するバイエルン・ミュンヘンが、レアル・マドリーとホームで対戦。２−１で制した先週の第１レグに続き、４−３で勝利し、ベスト４に進出した。まさかの立ち上がりとなった。開始わずか34秒、40歳の守護神マヌエル・ノイアーのキックミスから、アルダ・ギュレルに無人のゴールにミドルシュートを叩き込まれ、いきな