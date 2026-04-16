16日朝、東広島市で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。火事があったのは、東広島市高屋町の住宅です。消防によると午前6時40分ごろ、「建物から火が出ている。逃げ遅れがいる。」とこの家に住む人から通報がありました。■近くで働く人「黒煙と炎がすごかった。一瞬で家を包み込むように（炎が）上がって、家はもう見えないような状態。」消防車6台が出動し、約2時間半後に火の勢いはおさまりまし