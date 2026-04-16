りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は15日、ホームで「広島ドラゴンフライズ」と対戦しました。 前節、初のチャンピオンシップ出場を決めたヴェルカ。 前半はゴール下からの得点を次々と決められ、38-47と広島にリードを許し折り返します。 それでも徐々に詰め寄ると、第4クオーターには一時逆転に成功。 一進一退の攻防を繰り広げますが、最後は広島に押し切られ82-83で惜しくも敗れ