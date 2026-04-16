「ちいかわ」のキャラクター、ちいかわ・ハチワレ・うさぎのおかおを全面にアピールしたギターストラップが、キョーリツコーポレーションより4月16日から発売されます。ファン必見！ 細部までこだわった高品質な仕上がり表面にはキャラクターの表情をレピア織りで美しく表現し、裏面には手触りの良いアクリルテープを採用。取り付け部は本革仕様となっており、実用性とかわいさを兼ね備えた華やかな仕上がりです。▼ちいかわギター