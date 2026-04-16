俳優の土屋太鳳さんは4月15日、自身のInstagramを更新。トラックの運転席に座り、ハンドルを握る姿を公開しました。【写真】土屋太鳳がトラックを運転！「似合ってるよ」土屋さんは「今日も現場の写真を私は2020年に『今しかない！』と思って大急ぎで免許をとったのですが、『今しかない！』と思ったわりにはプライベートでも仕事でもなかなか乗る機会に出会えなかったのですが…やっと！撮影でハンドルを持つことが出来ました