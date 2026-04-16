お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんは4月16日、自身のInstagramを更新。家族でディズニーシーを訪れた様子を公開しました。【写真】濱口優、ディズニーシーでの家族ショット家族でディズニーシー25周年を満喫濱口さんは「東京ディズニーリゾート様に招待して頂き東京ディズニーシーに家族で行かせて頂きました25周年おめでとうございます！」とつづり、2枚の写真を投稿。美しくライトアップされた25周年の記念ロゴをバックに、濱