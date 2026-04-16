9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が16日、都内で行われた『日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス“Let's Party!” 記者発表会』に登壇。スペシャルアクトを務めることが発表された。【全身ショット】エレガントにポーズを決める宮舘涼太記念すべき年に、昨年に引き続いての2年連続スペシャルサポーターに就任した宮舘は、ファミリーサポーターを務める関根勤、関根麻里親子とともに登壇。さらにスペシャルアクトも務