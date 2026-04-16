平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんによるグループ『Number_i』が4月15日、公式Instagramを更新。「Magic」と題して動画を公開しました。【写真を見る】【 Number_i 】まるでマジックパフォーマンス動画にファン反響「3人の合わさった技凄すぎます!!」「体幹すごい」動画ではまず岸さんが1人で立っています。 岸さんが、画面の左側に手を差し出すと、その動きに合わせて、岸さんの背後から神宮寺さんが現れます。&