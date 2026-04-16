熊本市では、きょう16日午前、熊本地震の追悼式が行われました。熊本市内で行われたのは熊本地震の犠牲者合同追悼式です。 これまで追悼式は県の主催でしたが、地震から10年のことしは県と全ての市町村が合同で開催しました。式には41人の遺族と木村敬知事や蒲島郁夫前知事などが出席し、犠牲者へ花を手向けました。 ■木村敬知事 「地震の記憶を決して風化させることなく、いつ起こるかわからない災害への備えとして