インドネシアの首都・ジャカルタ近郊の特殊詐欺拠点で、先月、現地当局に拘束された男13人が日本に移送され、警視庁に逮捕されました。インドネシアを拠点とする特殊詐欺事件で日本人が摘発されるのは初めてです。記者「逮捕された13人の男たち。それぞれ私服姿で、こちらのほうに歩いてきます」詐欺の疑いで逮捕されたのは、20代から50代の男13人で、先月、インドネシアで現地当局に拘束され、きょう羽田空港に移送されました。捜