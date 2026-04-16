松本洋平文部科学相松本洋平文部科学相は16日、京都府南丹市の小学生男児（11）が遺体で見つかり、父親が死体遺棄容疑で逮捕された事件について「大きな衝撃を受け、学校を休んでいる児童もいると聞いている。現場と連携して児童、教職員のケアにできる限り努めたい」と述べた。同日の参院文教科学委員会での質問に答えた。