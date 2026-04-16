東京・新宿歌舞伎町の路上で家出中の少女に声をかけ、自宅に連れ込みおよそ20日間誘拐したとして、キャバクラ店の従業員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、キャバクラ店に勤務する橋本龍太容疑者（37）は去年、歌舞伎町の路上で16歳の少女に「どうしてここにいるの自分ちに泊まらせてあげるよ」と声をかけ自宅に連れ込み、およそ20日間誘拐した疑いが持たれています。少女は家出して歌舞伎町のトー横に来ていて、橋本容疑