俳優の吉岡里帆（33）が、4年ぶりに復活した人気シリーズの“無防備”オフショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】吉岡里帆の“無防備”なオフショット（複数カット）2022年まで日清食品「どん兵衛」のCMに、どんぎつね役として出演していた吉岡。2022年2月17日、Instagramで「さよなら、どんぎつね編」が放送されることを報告すると、「どんぎつね、最高に可愛かった！」「やめないで！寂しい！どんぎつねさんロス」な