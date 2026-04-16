タレントの若槻千夏（41）が、15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。13歳の娘がいる家庭での洗濯事情を明かした。番組のテーマは「手間抜き家事」で、洗濯物の話題になった。若槻は「娘が13歳になって私と同じ靴のサイズになった。だから、洗濯分けるのも、私の靴下なのか、彼女の靴下なのかわからなくなっちゃって。彼女は学校に行くから白と紺と黒の靴下をはいてるから、私は見たこともない靴下