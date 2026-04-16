電子マネーのなかには、個人間で手軽に送金できる一方で、送り先を誤ると対応に迷いやすいサービスがあります。 特に、知らない相手や連絡がつかない相手に送ってしまった場合は、「このまま戻らないのではないか」と不安になりがちです。こうした場面では、まず何ができて何ができないのかを整理し、そのうえで取るべき対応を順に確認することが重要です。 そこで本記事ではPayPayを例に、誤って別の人