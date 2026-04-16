【漫画】本編を読む『マウンティングママ友が、全てを失った話』（まどな：原作、ameno*：漫画/KADOKAWA）は、タイトルどおり行き過ぎたマウンティングによって、あるママが破滅していく姿を描くコミックエッセイだ。ただし、この作品はありきたりな「ママ友トラブルあるある」の話ではない。円城寺さんという強烈な人物造形で読者の情緒を根こそぎ揺らしてくるコメディだ。物語の起点は確かにごく普通の保育園の人間関係。主人
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