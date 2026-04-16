映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』より、予告編と場面写真が届けられた。誕生から85年以上、世代を超えて愛されてきたトムとジェリーが、今度は時空を超えた大冒険に挑む。 本作は、シリーズ初となる全編フルCGアニメーション作品だ。舞台となるのは、神秘的な“羅針盤巡回展”が開かれているニューヨークの夜の博物館。いつものように追いかけっこを繰り広げていたトムとジェ