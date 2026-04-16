「もっと働いたほうが世帯収入は増えるのか？」と悩む方は少なくありません。特に、配偶者の収入が増えた場合、税金や社会保険料の負担がどう変わるのかは気になるポイントです。 本記事では、妻の年収が100万円から300万円に増えた場合、実際にどれくらい手取りが増えるのかをわかりやすく解説します。 妻の年収が100万円の場合の税金と手取りの基本 妻の年収が100万円程度の場合、多くのケースで所得税は