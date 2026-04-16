【「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）】 4月8日 配信開始 基本プレイ無料（アイテム課金制） ポケモンが4月8日に配信したNintendo Switch用ポケモンバトルゲーム「ポケモンチャンピオンズ」。育成の手軽さやバトルのテンポの良さから、ポケモンバトルに熱中しているという読者も少なくないだろう。リリースから1週間が経過し、シングルバトル環境でも