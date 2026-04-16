ABEMA『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が12日に生配信された。『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「“この人無理だ”と思った」空間番組では2年前に乳がんステージ3Aを公表し、大きな反響を呼んだ梅宮アンナの新婚生活に密着。昨年5月に出会ってわずか10日での電撃結婚した、世界的ブランドの空間演出やアートディレクションを手がける夫・世継恭規さんとの新婚生活に初潜