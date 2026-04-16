コメディエンヌのイ・グクジュが、日本で占い師と誤解されたエピソードを公開した。去る4月15日、YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」には、「売れっ子のイ・グクジュが、突然日本の賃貸住宅に引っ越した理由は？」というタイトルの動画が公開された。【写真】イ・グクジュ、ベッドなしワンルーム生活現在、イ・グクジュは韓国と日本を行き来しながら2拠点生活を送っているが、日本での生活を満喫中だと語った。彼女は、「ま