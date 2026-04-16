「韓国映画の母」と呼ばれた女優のチェ・ウンヒさんがこの世を去ってから、8年が過ぎた。チェ・ウンヒさんは2018年4月16日に死去。享年92歳だった。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優生前は腎臓透析と合併症により長い闘病生活を送っていたとされ、長男は「母は透析を受けるために病院へ向かい、そのまま帰らぬ人となった」と明かしている。チェ・ウンヒさんは、1942年に演劇『青春劇場』（原題）でデビ