【モデルプレス＝2026/04/16】King ＆ Princeの永瀬廉が4月15日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。自身が出演したTBS系日曜劇場「リブート」のクランクアップでしてしまった失敗を明かした。【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人◆永瀬廉「リブート」のクランクアップでしてしまった失敗を告白番組には、リスナーから「『リブート』で印象に