アサヒグループ食品のミンティアは、1996年の誕生から30周年を迎えた。国内の錠菓市場を切り拓いてきた同ブランドは、コロナ禍の苦境を乗り越え、2025年度に過去最高売上のとなる261億円を記録した。26年度は新商品「ミンティア +FOCUSクリアラムネ」を発売するとともに、テレビCMやPRイベント、店頭プロモーションなど、さまざまな施策を実施する。26年度は、前年を上回る279億円を売上目標に掲げる。マーケティング本部マーケテ