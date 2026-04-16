女優・高岡早紀（５３）が公開したプライベートショットが反響を呼んでいる。高岡は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「娘と商店街をぶらぶら。一緒に歩いているだけでもなんか嬉しい。。」と記し、黒のロングワンピースにサングラス、高級ブランド・シャネルのバッグを持って都内の商店街を歩いているショットをアップした。この投稿には「お美しいです」「まーたおしゃれな商店街私の知ってる商店街とは違うー」