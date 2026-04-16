元フジテレビの永島優美アナウンサーが１６日、横浜市内で行われた「アイ工務店新ＣＭ発表会」に出席し、父でサッカー元日本代表ＦＷの永島昭浩氏について語った。昨年３月の退社後はフリーキャスターとしてラジオ、イベント、配信番組に出演。父との共演機会も「増えましたねー。一緒にトーク番組だったりバラエティー番組に出ると、変な意味でヒヤヒヤ。汗が止まらない。うちの父はとにかく笑いを取りたいみたいなところが