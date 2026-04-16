◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―オールフロンティア（１６日・ジャイアンツ球場）巨人は３軍のスタメンを発表した。「１番」に川原田が入り、クリーンアップは前日１５日の日産自動車戦と同じく「３番・知念」、「４番・竹下」、「５番・フェリス」。フェリスは前日に特大の決勝３ランを放っていた。先発は鈴木圭が務める。巨人のスタメンは以下の通り。１番・二塁川原田２番・中堅村山３番・左翼知念４番・三塁