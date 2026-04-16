ノルディックスキー・ジャンプ女子で、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅が、楽しそうな２ショットを披露した。１６日までに自身のインスタグラムを更新し「らぶりーないとでした」と投稿。おそろいのパーカーを着た男性と撮影した２ショットを見せた。両手でハートマークを作る絵文字も押した。オシャレなバーか喫茶店のような場所で、高梨はメダルを手にニッコリ。リラックスした表情に、