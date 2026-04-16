英国の名門メーカーが本格再始動キットカーの世界に詳しくない人でも、「ダットン」という名前には、どこか聞き覚えがあると感じるかもしれない。1970年代から1980年代にかけて、ダットン（Dutton）は生産台数において世界最大のキットカーメーカーであり、創業者ティム・ダットン氏は「キットカーの巨匠」と称された。【画像】どう見てもレトロなスポーツカー、でも中身はマツダ！【ダットン・フェートン5を詳しく見る】全10枚