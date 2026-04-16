気温がぐんと上がるこれからの季節、毎日のドリンクも「すっきり飲みやすい」がキーワードに。そんな中、いま注目されているのが“水淹れ（コールドブリュー）コーヒー”。雑味が少なく、まろやかでゴクゴク飲める新しいスタイルとして人気が高まっています。【UCC】では、自宅で手軽に作れるバッグタイプから、外出先でも楽しめるペットボトルまで--ライフスタイルに合わせて選べるアイテム