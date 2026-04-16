15日夜、茨城県下妻市の県道で、歩行者の70代の男女が乗用車にはねられ、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。警察によりますと15日午後8時半前、下妻市で歩行者の70代の男女が乗用車にはねられました。2人は道路を渡ろうとしていたとみられ、このうち大関正憲さんが病院で死亡が確認され、一緒にいた女性は意識不明の重体です。現場は横断歩道や信号のない片側1車線の道路で、警察は、車を運転していた渡辺純也容疑者を過失運転