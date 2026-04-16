16日午前6時20分ごろ、沖縄県・石垣島の沖合を航行していた台湾漁船で火災が起きた。第11管区海上保安本部（那覇）によると、乗員7人のうち、台湾人の船長が行方不明となった。残り6人はフィリピン人で、近くにいた台湾漁船に救助された。海保が航空機と巡視船で捜索している。台湾の救助機関から午前7時25分ごろ、11管に連絡があった。