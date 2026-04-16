【ニューヨーク共同】写真・動画共有アプリ「スナップチャット」を運営する米スナップは15日、従業員の16％に当たる約千人を削減すると発表した。生成人工知能（AI）の活用を拡大して業務を効率化し、収益性の向上を図る。エバン・シュピーゲル最高経営責任者（CEO）は従業員への書簡で、AIの進歩により「反復的な作業を減らし、開発速度を上げることができる」と強調した。300人以上の新規求人も停止する。スナップチャット