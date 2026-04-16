フリーアナウンサー中村仁美（46）が、15日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。子どもへの教育を明かした。番組のテーマは「手間抜き家事」で、中村は「子どもたちに（家事は）“母親がやるものではないよ”と植え付けさせる」と明かした。中村は「例えば靴下は丸まったまま洗うんですよ。そうすると子どもたちが『あれ？汚れがとれてない』ってなるじゃないですか。『丸めて入れちゃいけないんだ