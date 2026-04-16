IVEのWONYOUNG（ウォニョン、21）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。「Protagonist（主人公）」という文とともに写真を数枚公開した。ジムでの写真やベッドに座っているショット、ポエムの1ページを取った写真などをアップした。韓国メディアのMKスポーツは16日「公開された写真には、運動や日常、そして感性が込められた瞬間が自然につながり、目を引いた」と報じた。また「特にジムで撮影した鏡の前のセルフショットで